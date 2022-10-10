Facebook, Youtube ve TikTok’un temsilcilerinden düzenleme talebi! “Sosyal ağlar da şikayetçi”





SİYASET ÜSTÜ BİR KONU

Yasayla birlikte demokrasiyi, hürriyetleri ve kamu düzenini koruma altına almak istediklerini söyleyen Yayman, "Dezenformasyon konusunu siyaset üstü bir konu olarak görüyoruz. Yani burada sadece iktidarı ve muhalefeti değil demokrasiyi, TBMM'yi koruma altına almak istiyoruz. Kendini meclisin, demokrasinin üzerinde gören ve yeni bir vesayet kurmak isteyen ulus aşırı dijital şirketlere karşı diyoruz ki: 'Bu olmaz, burada bir düzenleme yapmak lazım.' Düzenlemeyi yaparken Avrupa örneklerine baktık. Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika örneklerine baktık. Biz ne bireysel özgürlükleri kısıtlamak ne de kamu düzenini bozmak gibi bir tercihte bulunmuyoruz. Biz hem bireysel özgürlükleri hem de kamu düzenini koruma altına alacak ortak akılla bir çalışma yürüttük" dedi.