SON DAKİKA HABERLERİ: PKK terör örgütüne yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız devam ederken, Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütün lojistik ağına yönelik başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.
SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu yakalandı | Video
PKK/KCK kırsal kadrolarına 2015'te katıldıktan sonra, 2016'da Kuzey Irak Gare bölgesinde faaliyet yürüten, 2017'de de örgüt tarafından Sincar'da görevlendirilen Çiyager Mamhuri kod adlı Çekdar Kaya MİT'in saha ajanları tarafından takibe alındı.
LOJİSTİK SORUMLULARINDAN
Sincar'da bulunduğu süre içerisinde PKK/KCK'nın Sincar Hanesor'daki sözde birliğinde keskin nişancı olarak faaliyet yürütün ve son olarak PKK'nın Sincar Lojistik sorumlusu olan Çekdar Kaya'ya yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt üyesi MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
SÖZDE GARA SAĞLIK SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan MİT, dün Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Gara Sağlık Sorumlusu 'Kendal Pirsus' kod adlı Ökkeş Deveri ve koruması etkisiz hale getirmişti.