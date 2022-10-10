Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu yakalandı
Giriş Tarihi: 10.10.2022 09:44 Son Güncelleme: 10.10.2022 10:09

SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu yakalandı

HALİT TURAN HALİT TURAN
SON DAKİKA: MİT’ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK’nın sözde lojistik sorumlusu yakalandı

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği başarılı operasyonda PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından "Çiyager Mamhuri" kod adlı Çekdar Kaya'yı yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: PKK terör örgütüne yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız devam ederken, Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütün lojistik ağına yönelik başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu yakalandı | Video

PKK/KCK kırsal kadrolarına 2015'te katıldıktan sonra, 2016'da Kuzey Irak Gare bölgesinde faaliyet yürüten, 2017'de de örgüt tarafından Sincar'da görevlendirilen Çiyager Mamhuri kod adlı Çekdar Kaya MİT'in saha ajanları tarafından takibe alındı.

LOJİSTİK SORUMLULARINDAN

Sincar'da bulunduğu süre içerisinde PKK/KCK'nın Sincar Hanesor'daki sözde birliğinde keskin nişancı olarak faaliyet yürütün ve son olarak PKK'nın Sincar Lojistik sorumlusu olan Çekdar Kaya'ya yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt üyesi MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

SÖZDE GARA SAĞLIK SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan MİT, dün Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Gara Sağlık Sorumlusu 'Kendal Pirsus' kod adlı Ökkeş Deveri ve koruması etkisiz hale getirmişti.

"Kendal Pirsus" kod adlı terörist Deveri, PKK terör örgütü yönetimince 2021 yılında Irak'ın kuzeyindeki Gara'da sözde sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirilmişti.

Üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yapan Ökkeş Deveri, eğitimini yarıda keserek 2010 yılında terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılmış, Kandil'e giden Deveri, faaliyetlerini Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde devam ettirmişti.

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SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu yakalandı
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