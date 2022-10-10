SON DAKİKA: MİT’ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK’nın sözde lojistik sorumlusu yakalandı

LOJİSTİK SORUMLULARINDAN

Sincar'da bulunduğu süre içerisinde PKK/KCK'nın Sincar Hanesor'daki sözde birliğinde keskin nişancı olarak faaliyet yürütün ve son olarak PKK'nın Sincar Lojistik sorumlusu olan Çekdar Kaya'ya yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt üyesi MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

SÖZDE GARA SAĞLIK SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan MİT, dün Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Gara Sağlık Sorumlusu 'Kendal Pirsus' kod adlı Ökkeş Deveri ve koruması etkisiz hale getirmişti.