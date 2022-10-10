Video Haber SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu yakalandı | Video
SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu yakalandı | Video

SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu yakalandı | Video

10.10.2022 | 10:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: MİT’ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK’nın sözde lojistik sorumlusu yakalandı | Video 01:26
SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu yakalandı | Video 10.10.2022 | 10:01
SON DAKİKA! İBB cenaze nakil aracında 144 kilo esrar ele geçirildi | Video 01:37
SON DAKİKA! İBB cenaze nakil aracında 144 kilo esrar ele geçirildi | Video 10.10.2022 | 08:34
Başkan Erdoğan’dan Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama: Olayı istismar etmek insani değildir | Video 15:59
Başkan Erdoğan'dan Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama: "Olayı istismar etmek insani değildir" | Video 09.10.2022 | 15:10
SON DAKİKA! MİT’ten Gara’da nokta operasyon! PKK’nın sözde Gara sağlık sorumlusu etkisiz | Video 04:46
SON DAKİKA! MİT'ten Gara'da nokta operasyon! PKK'nın sözde Gara sağlık sorumlusu etkisiz | Video 09.10.2022 | 09:56
Meksika’da 110 öğrenci uyuşturucudan zehirlendi | Video 01:36
Meksika’da 110 öğrenci uyuşturucudan zehirlendi | Video 09.10.2022 | 00:01
İngiltere’de çevrecilerden protesto | Video 01:48
İngiltere'de çevrecilerden protesto | Video 09.10.2022 | 00:01
İki aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı | Video 03:00
İki aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı | Video 08.10.2022 | 20:52
Beyoğlu’nda batan teknedekileri deniz polisi kurtardı | Video 01:29
Beyoğlu'nda batan teknedekileri deniz polisi kurtardı | Video 08.10.2022 | 20:51
Balıkesir’de Başkan Erdoğan’ın dikkatini çeken pankart! 6’lı masaya oy göndermesi | Video 00:50
Balıkesir’de Başkan Erdoğan’ın dikkatini çeken pankart! 6’lı masaya oy göndermesi | Video 08.10.2022 | 19:03
Burhanettin Duran | Yepyeni bir kimlik siyaseti fırtınasına giriyoruz 04:55
Burhanettin Duran | Yepyeni bir kimlik siyaseti fırtınasına giriyoruz 08.10.2022 | 16:04
Başörtüsüne yasal güvence 5 madde ile gelecek | Video 02:21
Başörtüsüne yasal güvence 5 madde ile gelecek | Video 08.10.2022 | 15:13
Melih Altınok | Aleviler CHP’ye mahkûm mu? 04:36
Melih Altınok | Aleviler CHP'ye mahkûm mu? 08.10.2022 | 15:03
Mehmet Barlas | Putin olmadan barış da olmaz 03:49
Mehmet Barlas | "Putin olmadan barış da olmaz" 08.10.2022 | 14:58
MHP Lideri Bahçeli’den anayasa açıklaması! Parti olarak destek vereceğiz | Video 07:40
MHP Lideri Bahçeli'den anayasa açıklaması! "Parti olarak destek vereceğiz" | Video 08.10.2022 | 14:37
Hüsnü Bozkurt’tan Kılıçdaroğlu’na sert sözler! Oy için türbana özgürlük çıkaramazsın, çıkar da görelim | Video 01:24
Hüsnü Bozkurt’tan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! "Oy için türbana özgürlük çıkaramazsın, çıkar da görelim" | Video 08.10.2022 | 14:35
CHP’li başkan ve kardeşi başhekim yardımcısına saldırdı! O anlar kamerada | Video 00:15
CHP'li başkan ve kardeşi başhekim yardımcısına saldırdı! O anlar kamerada | Video 08.10.2022 | 12:10
Eyüpsultan’da Mevlit Kandili coşkusu | Video 01:55
Eyüpsultan’da Mevlit Kandili coşkusu | Video 07.10.2022 | 23:40
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli 140 kamera incelenerek evinde yakalandı | Video 01:54
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli 140 kamera incelenerek evinde yakalandı | Video 07.10.2022 | 23:28
Cesedi bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı | Video 02:14
Cesedi bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı | Video 07.10.2022 | 20:16
Fatih’te korkutan yangın | Video 00:25
Fatih'te korkutan yangın | Video 07.10.2022 | 19:46

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği başarılı operasyonda PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından "Çiyager Mamhuri" kod adlı Çekdar Kaya'yı yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA