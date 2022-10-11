CHP’li İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’dan akraba kıyağı

Her fırsatta, "Kemalpaşa'da kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğim" diyen ancak kendisi kaçak villa yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, yeni bir skandala daha imza attı. Karakayalı'nın, kayınbiraderi Kemal Orhan'ı, "Başkanlık oluru" ile belediyede sözleşmeli memur olarak ve teknisyen kadrosunda işe başlattığı ortaya çıktı. Orhan'ın maaşının komisyon tarafından belirleneceği öğrenildi.