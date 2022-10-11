Ombudsman değil tetikçi

"MedyaOmbudsmanı" olduğunu iddia eden Faruk Bildirici tetikçilik yapmaya başladı. Faruk Bildirici, Turkuvaz Medya hakkında iftirada bulunan ve gerçeğe aykırı yayın yapan Birgün Gazetesi'nin mahkeme kararıyla cevap ve düzeltme yayımlamasının basın özgürlüğüne aykırı olduğunu savundu. Bildirici, Birgün'ün iddialarının doğruluğunu ispatlayacak bilgi ve belge yayınlamamasını görmezden geldi ve Turkuvaz Medya'yı hedef alarak mahkemeye bu iddiaların gerçek dışı olduğuna dair kanıt sunmamıştır" diyerek akıl almaz satırlara imza attı.