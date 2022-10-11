SON DAKİKA | Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberine göre; Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ateşkes konusuna vurgu yapıldı.

ACİL ATEŞKESİN ÖNEMİ

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez dile getirdiği üzere daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı ve ateşkes konusunda anlayış birliğinde olunduğu memnuniyetle müşahede edildi.