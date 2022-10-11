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Giriş Tarihi: 11.10.2022 13:40 Son Güncelleme: 11.10.2022 14:11

Son Dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş açıklama!

Son Dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan flaş açıklama!

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geleceğini açıkladı. Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Lavrov, ABD Başkanı Biden ile Putin arasında olası bir görüşmeye de yeşil ışık yaktı.

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geleceğini açıkladı.

Türkiye'nin Rusya ve Batı arasındaki görüşmelere ev sahipliği olasılığı hakkında konuşan Lavrov, teklifleri dinlemeye niyetli olduklarını, ancak sürecin nereye gideceği hakkında bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.

BIDEN'A YEŞİL IŞIK

Rusya devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Lavrov, Moskova'nın Batı'yla müzakerelere açık olduğunu vurguladı. Lavrov, "ABD, Rusya'yla müzakerelere açık olduğunu söylüyor ancak bu yalan. Hiçbir ciddi temas teklifi almadık" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca teklif gelmesi halinde Putin-Biden görüşmesini de geri çevirmeyeceklerini söyledi. Rus Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, "Olası barış görüşmelerine ilişkin her öneriyi dinlemeye hazırız ancak sürecin önceden nereye evrileceğini söylemek zor. ABD, Biden-Putin görüşmesi teklifinde bulunursa değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş açıklama!
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