Son Dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan flaş açıklama!

BIDEN'A YEŞİL IŞIK

Rusya devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Lavrov, Moskova'nın Batı'yla müzakerelere açık olduğunu vurguladı. Lavrov, "ABD, Rusya'yla müzakerelere açık olduğunu söylüyor ancak bu yalan. Hiçbir ciddi temas teklifi almadık" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca teklif gelmesi halinde Putin-Biden görüşmesini de geri çevirmeyeceklerini söyledi. Rus Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, "Olası barış görüşmelerine ilişkin her öneriyi dinlemeye hazırız ancak sürecin önceden nereye evrileceğini söylemek zor. ABD, Biden-Putin görüşmesi teklifinde bulunursa değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

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