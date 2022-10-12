CHP’li başkanın vukuatları bitmiyor! Suç duyurusunda bulunan esnafın işyerinin camlarını kırdırdı

Başkan Eryılmaz tarafından "Kuzenime işyeri vermezsen burayı başınıza yıkarım" tehdidinin ardından Samandağ Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mahmut Hocaoğulları 1 Ağustos 2022'de savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunun hemen ardından Hocaoğulları'na ait işyerinin camları ve mobilyaları kırılarak zarar verildi.
Kendisine yasal yükümlülüklerini yerine getirsin dükkanı verelim dedim. Bana 'Bu kooperatif başkanlığı sana yakışmıyor. İşyerlerinizi alıp orayı da başınıza yıkarım' tehdidinde bulundu.
Kendisine bu kadar esnaf ve sanatkarların tehdit etmesinin doğru olmadığını söyledim. Bu tehditkar davranışlarından dolayı 1 Ağustos'ta savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.
TEHDİTTEN BİR GÜN SONRA KOOPERATİFE SALDIRI
Suç duyurusunu bulunduktan bir gün sonra işyerine geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştığını dile getiren Hocaoğulları, "İşyerimin yanı kooperatif yazıhanesinin girişi.
Kapının giriş camı ile içeride bulunan mobilyaların kırıldığını gördüm. Kooperatif karar defteri, üye kayıt defteri, üyelerin kira sözleşmelerinin bulunduğu çantayı çalmışlar.
Yaklaşık 5 bin TL zarara uğratıldım. Benim şikayetimden hemen sonra bu olayın yaşanması gerçekten düşündürücü" diye konuştu.