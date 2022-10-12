Son dakika: Bakan Akar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de bulunan Akar, NATO Karargahı'nda Genel Sekreter Stoltenberg ile bir araya geldi.

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü | Video

Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye'nin görüşleri ifade edildi.

Bakan Akar ayrıca bugüne kadar NATO'daki sorumluluklarını yerine getiren Türkiye'nin bundan sonra da getirmeye devam edeceğini aktardı.

Stoltenberg'in de Türkiye'nin NATO'da önemli bir müttefik olduğunu vurguladığı, tahıl koridoru, küresel gıda krizinin çözümü ve esir değişiminde oynadığı etkin rol dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ettiği öğrenildi.

UKRAYNA SAVUNMA TEMAS GRUBU TOPLANTISI

Öte yandan Akar, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na da katıldı.

Ukrayna'ya yönelik destek ile Türkiye'nin ateşkesin sağlanması ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarını ifade eden Akar, diplomasinin önemine vurgu yaptı.

Akar ayrıca Türkiye'nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile alındığını da belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Türkiye'nin katkıları dolayısıyla Akar'a teşekkür etti.

Akar, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile ayaküstü görüştü.