Video Haber Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü | Video
Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü | Video

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü | Video

12.10.2022 | 20:27

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile görüştü. Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye'nin görüşleri ifade edildi. Bakan Akar ayrıca, bugüne kadar NATO'daki sorumluluklarını yerine getiren Türkiye'nin buna devam edeceğini de aktardı. Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de Türkiye'nin NATO'da önemli bir müttefik olduğunu vurguladığı, tahıl koridoru ile küresel gıda krizinin çözümü ve esir değişiminde oynadığı etkin rolden dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiği öğrenildi.

TAHIL ANLAŞMASINDA TÜRKİYE'NİN ANAHTAR ROLÜ
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na da katıldı. Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirilen destek ile Türkiye'nin ateşkesin sağlanması ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarını ifade eden Akar, diplomasinin önemine vurgu yaptı. Akar ayrıca, Türkiye'nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile alındığını da belirtti.

ABD'DEN TÜRKİYE TEŞEKKÜR
ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin de Türkiye'nin katkılarından dolayı Bakan Akar'a teşekkür etti. Bakan Akar ayrıca, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile ayaküstü sohbet etti.

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