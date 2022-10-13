SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında tarihi zirve! Enerji krizi ile boğuşan Avrupa’nın gözü bu masada...

PUTİN'İN ENERJİDE TÜRKİYE FORMÜLÜ ÇIKIŞI GÖRÜŞMEYİ DAHA DA ÖNEMLİ KILIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün akşam saatlerinde Türkiye'nin enerji merkezi olabileceğine dair bir açıklama yaptı. Kuzey Akım gazını Karadeniz'e yönlendirebileceklerini söyleyen Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" açıklamasını yaptı.

Rus lider "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" dedi.

Putin'in bu çıkışı da bugünkü görüşmeyi başka bir boyuta taşıdı. İki liderin bu konuyu da detayları ile görüşebileceği belirtiliyor.