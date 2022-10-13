Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında tarihi zirve! Enerji krizi ile boğuşan Avrupa'nın gözü bu masada...
Giriş Tarihi: 13.10.2022 10:47 Son Güncelleme: 13.10.2022 11:14

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında tarihi zirve! Enerji krizi ile boğuşan Avrupa'nın gözü bu masada...

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında tarihi zirve! Enerji krizi ile boğuşan Avrupa’nın gözü bu masada...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Astana'daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Görüşmenin Türkiye saati ile 12.00 sıralarında gerçekleşmesi bekleniyor. İki lider küresel son gelişmeleri ele alacak, masadaki ana konu ise Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Yine Putin'in, 'Türkiye'de büyük bir enerji merkezi kurabiliriz.' sözlerinin de görüşmede gündeme gelebileceği belirtiliyor. İşte Erdoğan-Putin zirvesine dair son dakika haberinin detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemdeki kritik görüşmelerine bir yenisini de Astana'da ekliyor. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan'ın Astana kentindeki zirvede bir araya gelecek. İki lider Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl koridoru, Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel konular ve enerji gelişmelerini baş başa görüşmede ele alacak. Dünyanın gözü bu zirvede olacak...

BAŞKAN ERDOĞAN ASTANA'DA PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün bir kez daha görüşecek. Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme Astana'da gerçekleşecek. Erdoğan-Putin görüşmesinin Türkiye saati ile 12.00 sıralarında gerçekleşmesi bekleniyor.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

Dünyanın yakından takip edeceği zirvede Erdoğan ile Putin'in Rusya-Ukrayna savaşını tüm yönleri ile ele alması bekleniyor. İki liderin ayrıca tahıl koridoru, bölgesel konular, küresel enerji krizi, ikili ekonomik ilişkileri de değerlendirmesi bekleniyor. Suriye meselesinin de masada olan konu başlıklarından olduğu belirtiliyor.

PUTİN'İN ENERJİDE TÜRKİYE FORMÜLÜ ÇIKIŞI GÖRÜŞMEYİ DAHA DA ÖNEMLİ KILIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün akşam saatlerinde Türkiye'nin enerji merkezi olabileceğine dair bir açıklama yaptı. Kuzey Akım gazını Karadeniz'e yönlendirebileceklerini söyleyen Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" açıklamasını yaptı.

Rus lider "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" dedi.

Putin'in bu çıkışı da bugünkü görüşmeyi başka bir boyuta taşıdı. İki liderin bu konuyu da detayları ile görüşebileceği belirtiliyor.

7 EKİM'DE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

İki lider 7 Ekim'de telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususların yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ele alınmıştı.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında tarihi zirve! Enerji krizi ile boğuşan Avrupa'nın gözü bu masada...
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