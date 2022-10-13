Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında tarihi zirve! Enerji krizi ile boğuşan Avrupa'nın gözü bu masada | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Astana'daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider küresel son gelişmeleri ele aldı. Masadaki ana konu ise Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Yine Putin'in, 'Türkiye'de büyük bir enerji merkezi kurabiliriz.' sözleri de görüşmede gündeme geldi. İki lider tarihi zirveden ilk mesajlarını da verdi. İşte Erdoğan-Putin zirvesine dair son dakika haberinin detayları.