Video Haber Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında tarihi zirve! Enerji krizi ile boğuşan Avrupa'nın gözü bu masada | Video
Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında tarihi zirve! Enerji krizi ile boğuşan Avrupa'nın gözü bu masada | Video

Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında tarihi zirve! Enerji krizi ile boğuşan Avrupa'nın gözü bu masada | Video

13.10.2022 | 14:24

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Astana'daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider küresel son gelişmeleri ele aldı. Masadaki ana konu ise Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Yine Putin'in, 'Türkiye'de büyük bir enerji merkezi kurabiliriz.' sözleri de görüşmede gündeme geldi. İki lider tarihi zirveden ilk mesajlarını da verdi. İşte Erdoğan-Putin zirvesine dair son dakika haberinin detayları.

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