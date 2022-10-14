Son dakika: PKK’nın finans yapılanması çözüldü! Para kuryeliğini de HDP’li milletvekilleri yapmış

GELİR GİDER KAYNAKLARI DÜZENLİ BİÇİMDE DENETLENİYOR

İddianamede, PKK'nın finans faaliyetlerine ilişkin olarak, örgütün finans yönetiminin ilk dönemlerde elebaşı Abdullah Öcalan'ın bizzat kendisi ve kontrolündeki Merkez Komite ve bu komiteden görevlendirilen bir üye tarafından kontrol edildiği ancak zaman içerisinde örgütün ihtiyacına ve kaynaklarına göre daha karmaşık hale geldiği anlatıldı. Örgütün 'Ekonomik ve Mali Sistemine' ilişkin, ekonomi ve maliye komitesinin koordinesinde ve bütçe sistemi içinde yıllık bir planlamayla yürütüldüğü, mali alana ilişkin, maliye komitelerinin her alanda örgütlendiği, tüm çalışmaların bu komitelerde merkezileştirilmesi ve denetim kurulu oluşturularak her alanda tüm gelir-gide kaynaklarının düzenli biçimde denetlendiği aktarıldı.