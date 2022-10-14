Muhalefetin ’beyin göçü’ algısını Almanlar çürüttü! Türk gençleri dönüşe geçti





Bu tarihler arasında Türkiye'den de 23 bin 675 öğrenci geldi. Daire, 2006 ile 2011 yılları arasında oturma izni alan 10 bin öğrenciyi baz aldı ve bu öğrencilerin 7 bin 240'ının, yani yüzde 78'inin Türkiye'ye döndüğünü açıkladı.