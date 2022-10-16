Son Dakika! Başkan Erdoğan’dan yaralı maden işçilerinin durumu hakkında açıklama: Doktorlarımız 24 saat yanlarında

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, yaralı madencileri ziyaret etmek üzere Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi. Başkan Erdoğan, yaralı madencilerin sağlık durumu hakkında bilgi alarak, ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi | Video

"UMUTSUZ DEĞİLİZ"

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "6 yaralımız ambulans uçakla buraya getirildiler. Bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır, bir tanesinin şu anda şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik, diğerlerinin yanına girmedik, dışarıdan gördük. Doktorlarımız bizlere gerekli bilgileri verdiler. Yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız, ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Umutsuz değiliz, ameliyatı yapılmış olanlar şu anda daha iyi durumdalar." dedi.