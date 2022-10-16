Son Dakika! Başkan Erdoğan’dan yaralı maden işçilerinin durumu hakkında açıklama: Doktorlarımız 24 saat yanlarında

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, yaralı madencileri ziyaret etmek üzere Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi. Başkan Erdoğan, yaralı madencilerin sağlık durumu hakkında bilgi alarak, ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi | Video
"UMUTSUZ DEĞİLİZ"
Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "6 yaralımız ambulans uçakla buraya getirildiler. Bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır, bir tanesinin şu anda şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik, diğerlerinin yanına girmedik, dışarıdan gördük. Doktorlarımız bizlere gerekli bilgileri verdiler. Yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız, ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Umutsuz değiliz, ameliyatı yapılmış olanlar şu anda daha iyi durumdalar." dedi.
"TÜM İMKANLAR HASTANEMİZDE MEVCUT"
Entübe vaziyette olanlar yaralıların olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Dua edelim, inşallah doktorlarımız 24 saat yanlarındalar, yapılması gerekenleri yapıyorlar. Çam ve Sakura Hastanemiz dünyada fiziki imkanlar olarak tüm imkanlara sahip. Doktorlarımız bu noktada çok güçlü durumdalar. İşin yanık cerrahiden tutun, diğer anestezi, enfeksiyon tüm bunlara varıncaya kadar bu hastanemizde mevcut." şeklinde konuştu.
"6 KARDEŞİMİZ İNŞALLAH SAĞLIĞINA KAVUŞACAK"
Başkan Erdoğan, "Gördüğünüz gibi tüm yakınları, akrabaları burada adeta bir ev sahipliğini en güzel şekilde yapmanın gayreti içindeler. Yeme içme, yatırma her şey, şu anda hastanemizde yapılıyor. Amasra'daki defin konularını şu anda bakan arkadaşlarım sürdürüyorlar. İnşallah dualarımızla da buradaki 6 kardeşimiz inşallah hayırlısıyla sağlığına kavuşup, onları Amasra'ya geri göndereceğiz" ifadelerini kullandı.