Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan yaralı maden işçilerinin durumu hakkında açıklama: Doktorlarımız 24 saat yanlarında
Başkan Erdoğan'dan yaralı maden işçilerinin durumu hakkında açıklama: Doktorlarımız 24 saat yanlarında

Başkan Erdoğan'dan yaralı maden işçilerinin durumu hakkında açıklama: Doktorlarımız 24 saat yanlarında

17.10.2022 | 00:10

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çam ve Sakura Hastanesi'nde yatan yaralı maden işçileri hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan, 6 maden işçisinden 1'inin durumunun ağır olduğunu doktorların 24 saat yanlarında olduğunu söyledi.

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