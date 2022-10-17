Başkan Erdoğan'dan yaralı maden işçilerinin durumu hakkında açıklama: Doktorlarımız 24 saat yanlarında
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çam ve Sakura Hastanesi'nde yatan yaralı maden işçileri hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan, 6 maden işçisinden 1'inin durumunun ağır olduğunu doktorların 24 saat yanlarında olduğunu söyledi.