Başkan Erdoğan'dan yaralı maden işçilerinin durumu hakkında açıklama: Doktorlarımız 24 saat yanlarında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çam ve Sakura Hastanesi'nde yatan yaralı maden işçileri hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan, 6 maden işçisinden 1'inin durumunun ağır olduğunu doktorların 24 saat yanlarında olduğunu söyledi.