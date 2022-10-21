Geçtiğimiz dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan ve sonrasında partisinden ayrılan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılmıştı. Çelebi'ye rozetini Başkan Erdoğan taktı.
"FETÖ İLE MÜCADELENİZDE YANINIZDAYIM"
Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi ve çok cepheli bir egemenlik mücadelesi verdiğinin altını çizen Çelebi, "Millete cellat olan FETÖ teşkilatına karşı mücadelenizde yanınızdayım" ifadelerini kullanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hürmetlerini sunmuştu.
"OĞLUM MİLLİ CEPHEYE GEÇTİĞİ İÇİN ONURLANDIM"
Bu gelişmenin ardından Mehmet Ali Çelebi'nin annesi Rukiye Çelebi, oğlunun AK Parti saflarına katılmasını büyük bir sevinçle karşıladı.
Çelebi, "Çok sevinçliyim bir anne olarak. Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız" dedi.
AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçti gururluyum | Video
İSMAİL OK'TAN DESTEK
Mehmet Ali Çelebi gibi AK Parti'ye katılım sağlayan bir başka isim olan İsmail Ok da videoyu alıntılayarak "Kardeşim Milletvekilimiz Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden duygulandıran mesaj" ifadelerini kullandı.
CHP'DEN NEDEN AYRILDIĞINI A HABER'DE AÇIKLADI
"Neden CHP'den ayrıldım? Aslında 2 sene oldu. Tek bir cümle ile özetleyebilirim; "Demirtaş'a şeref madalyası, Çelebi'ye linç kampanyası."
HDP yönetimi ile aranıza mesafe koyun dedik. 10 Aralık yapılanması var partide ve bölücü, ayrılıkçı bir yapı var.
Canan Kaftancıoğlu, Atatürk'ün sözlerini militarist bulmuş, teröristleri anmıştı.
Biz Atatürk'e soykırımcı diyen HDP ile nasıl yan yana gelebiliriz diye sorduk. HDP Sözcüsü Ebru Günay, 1915'teki Ermeni Soykırımını Dersin Soykırımı izlemiş diyor. Buna bir tek ben tepki verdim. Neden mi ayrıldım? İşte cevapları.
Işığımız Öcalan diye HDP yönetimini toplantıda sordum. Bu ikisinin yan yana gelme olasılığı nedir dedim, HDP'yi örgüt ile ilişkilendirmeyin dediler. Benimle birlikte 2 vekil bunları ifade etti. Başımıza gelmedik kalmadı.