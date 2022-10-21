AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçti gururluyum | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
5 bin sentetik hapla yakalanan şüpheli tutuklandı | Video 21.10.2022 | 20:49
00:29
01:10
Batman’da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı | Video 21.10.2022 | 20:16
15:11
02:09
Batman’da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı | Video 21.10.2022 | 19:54
05:05
Burkina Faso’da İbrahim Traore devlet başkanı olarak yemin etti | Video 21.10.2022 | 18:39
01:41
Başkent'te liseli öğrencilerin silahlı bıçaklı kavgası kamerada | Video 21.10.2022 | 18:24
00:48
02:19
00:38
EGM personelinin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı | Video 21.10.2022 | 16:49
01:30
02:38
Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi | Video 21.10.2022 | 16:03
01:36
17:01
Başkan Erdoğan "Blokzincir İstanbul" programında konuştu | Video 21.10.2022 | 14:46
04:51
CHP Tekirdağ’dan toplu istifa açıklaması | Video 21.10.2022 | 14:42
02:48
Mehmet Barlas | İngiltere'nin 6 haftalık başbakanı neden istifa etti? 21.10.2022 | 14:44
03:56
Mahmut Övür | Adaylığı ölümüne istiyor 21.10.2022 | 14:40
04:43
Melih Altınok | Ondan sonra vay efendim Teğmen Çelebi niye AK Parti'ye gitti 21.10.2022 | 14:37
04:42
Burhanettin Duran | Yeni jeopolitik Ankara ve Bakü'nün imkânları 21.10.2022 | 14:33
18:01
Başkan Erdoğan: "Kılıçdaroğlu, bu işin acemisi" | Video 21.10.2022 | 12:24
Geçtiğimiz dönemlerde CHP'de siyaset yapan ve sonrasında partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katılan Mehmet Ali Çelebi'nin annesi, Çelebi'nin bu kararını büyük bir sevinçle karşıladığını ifade etti. Oğlunun milli cephede olmasından gurur ve onur duyduğunu belirten Rukiye Çelebi "Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız" ifadelerini kullandı.