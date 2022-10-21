AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçti gururluyum | Video

Geçtiğimiz dönemlerde CHP'de siyaset yapan ve sonrasında partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katılan Mehmet Ali Çelebi'nin annesi, Çelebi'nin bu kararını büyük bir sevinçle karşıladığını ifade etti. Oğlunun milli cephede olmasından gurur ve onur duyduğunu belirten Rukiye Çelebi "Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız" ifadelerini kullandı.