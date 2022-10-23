Haberler Gündem Haberleri Dünyaca ünlü ekonomistin Türkiye övgüsü Özgür Demirtaş'ı üzdü: Başarılı büyüme politikasını gölgelemeye çalıştı
Giriş Tarihi: 23.10.2022 19:42 Son Güncelleme: 23.10.2022 19:45

Dünyaca ünlü ekonomistin Türkiye övgüsü Özgür Demirtaş'ı üzdü: Başarılı büyüme politikasını gölgelemeye çalıştı

Dünyaca ünlü ekonomistin Türkiye övgüsü Özgür Demirtaş’ı üzdü: Başarılı büyüme politikasını gölgelemeye çalıştı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede Rusya ile olan ihracata dikkat çekti. Muhalif paylaşımları ile öne çıkan ekonomist Özgür Demirtaş ise Brooks'un övgü niteliğindeki açıklamalarına tepki göstererek, Türkiye'nin başarılı büyüme politikasını gölgelemeye çalıştı.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks sosyal medya hesabından, Ağustos 2022 verilerini paylaşarak Türkiye'nin Rusya'ya olan ihracatının büyük oranda arttığını ifade etti.

Robin Brooks, Ağustos 2022'deki ihracatın toplam değerinin, Ağustos 2021'e oranla yüzde 110 üzerinde olduğunu belirtti. Bunun tüm zirvelerin üzerinde olduğunu kaydeden Brooks, "Piyasalar, ihracata odaklanan Türkiye ve Rusya arasındaki değişen ticaret ilişkilerine odaklanıyor." paylaşımını yaptı.

Özgür Demirtaş ise Brooks'un yaptığı paylaşıma tepki göstererek ithalat rakamlarına vurgu yaptı.

Robin Brooks, Özgür Demirtaş'a cevap vererek diğer ülkelerin de yer aldığı yeni bir grafik paylaştı ve "Bu, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanından ithalatındaki büyümenin dağılımıdır" dedi.

Brooks, "Türkiye'den Rusya'ya ihracatı işaretledim. Çünkü bu hacimler artıyor, fiyat etkisi değil..." sözlerini kullandı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ 'EFSANE' NİTELEMESİ YAPTI

Broosk'un paylaşımlarını hazmedemeyen Özgür Demirtaş, cari fazla için ise 'efsane' nitelemesi yaparak, 'Tweetlerin istemeyerek de olsa bu efsaneyi besliyor." dedi.

Robin Brooks daha önce de, yine Türkiye'nin büyüme verilerine dikkat çekmişti:

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Dünyaca ünlü ekonomistin Türkiye övgüsü Özgür Demirtaş'ı üzdü: Başarılı büyüme politikasını gölgelemeye çalıştı
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