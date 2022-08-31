Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Büyüme verisi sonrası dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi analizi! Patlama yapabilir
Giriş Tarihi: 31.8.2022 18:25 Son Güncelleme: 31.8.2022 18:34

Büyüme verisi sonrası dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi analizi! Patlama yapabilir

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Büyüme verisi sonrası dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi analizi! Patlama yapabilir

Yeni Türkiye Ekonomi Modeli yabancı ekonomistlerin dikkatini çekiyor. Türkiye'nin ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmesinin ardından dünyaca ünlü ekonomist gelişmekte olan ülke piyasaları analisti Robin Brooks'tan Türkiye analizi geldi. Brooks, Türkiye'nin imalat sanayi ve turizm sektörlerinin uluslararası pazarlar için rekabetçi gücüne dikkat çekerken, grafik analizini paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 ikinci çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre Türkiye ikinci çeyrek yüzde 7,6 büyürken, 2021 yılına ilişkin "Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verilerine göre, Türkiye`de bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) geçen yıl yüzde 11,4 artış gösterdi. Kişi başına GSYH, cari fiyatlarla 86 bin 144 lira, dolar cinsinden ise 9 bin 592 dolar olarak hesaplandı ve GSYH`de en yüksek payı yüzde 22,2 ile imalat sanayisi aldı.

GSYH 2021'DE BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 43,6 ARTTI

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 43,6 artarak 7 trilyon 248 milyar 789 milyon lira oldu. Geçen yıl GSYH'de en yüksek payı yüzde 22,2 ile imalat sanayisi aldı. Bu sektörü, yüzde 13 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 8,8 ile ulaştırma ve depolama sektörleri izledi.

TÜRKİYE EKONOMOSİNDEKİ BU İVME YABANCI EKONOMİSTLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması ve yüksek ihracat rakamları için, imalat ve turizm sektörlerindeki rekabet gücüne dikkat çekti.

Brooks, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı yorumlar yaptı. İşte o paylaşım:

"TURİZM VE İMALAT SANAYİSİ REKABETÇİ GÜCÜNÜ OLUŞTURUYOR"

Grafikte pembe renkli bölümde Türkiye'nin net ihracatı incelendiğinde son 2 yılda büyümeye doğrudan olumlu katkıda bulunduğu görülüyor. Bu durum Türkiye'nin imalat sanayi ve turizm de uluslararası pazarlar için rekabetçi bir yapıya sahip olmasıyla alakalı. Türkiye ekonomisinin büyük patlama yapması için küresel piyasalar için piyasa dostu adım atması yeterli. Ekonomi politikasında heteredoks yaklaşımdan ortodoksiye yönelik küçük bir kayma bile bu büyük patlamayı serbest bırakacaktır.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyüme verisi sonrası dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi analizi! Patlama yapabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA