Büyüme verisi sonrası dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi analizi! Patlama yapabilir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 ikinci çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre Türkiye ikinci çeyrek yüzde 7,6 büyürken, 2021 yılına ilişkin "Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verilerine göre, Türkiye`de bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) geçen yıl yüzde 11,4 artış gösterdi. Kişi başına GSYH, cari fiyatlarla 86 bin 144 lira, dolar cinsinden ise 9 bin 592 dolar olarak hesaplandı ve GSYH`de en yüksek payı yüzde 22,2 ile imalat sanayisi aldı.
GSYH 2021'DE BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 43,6 ARTTI
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 43,6 artarak 7 trilyon 248 milyar 789 milyon lira oldu. Geçen yıl GSYH'de en yüksek payı yüzde 22,2 ile imalat sanayisi aldı. Bu sektörü, yüzde 13 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 8,8 ile ulaştırma ve depolama sektörleri izledi.
TÜRKİYE EKONOMOSİNDEKİ BU İVME YABANCI EKONOMİSTLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI
Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması ve yüksek ihracat rakamları için, imalat ve turizm sektörlerindeki rekabet gücüne dikkat çekti.
Brooks, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı yorumlar yaptı. İşte o paylaşım:
"TURİZM VE İMALAT SANAYİSİ REKABETÇİ GÜCÜNÜ OLUŞTURUYOR"
Grafikte pembe renkli bölümde Türkiye'nin net ihracatı incelendiğinde son 2 yılda büyümeye doğrudan olumlu katkıda bulunduğu görülüyor. Bu durum Türkiye'nin imalat sanayi ve turizm de uluslararası pazarlar için rekabetçi bir yapıya sahip olmasıyla alakalı. Türkiye ekonomisinin büyük patlama yapması için küresel piyasalar için piyasa dostu adım atması yeterli. Ekonomi politikasında heteredoks yaklaşımdan ortodoksiye yönelik küçük bir kayma bile bu büyük patlamayı serbest bırakacaktır.
Turkey's net exports have contributed positively to GDP for the past 2 years (pink), a sign how competitive the manufacturing & tourism sectors are. All that's needed to unleash a massive boom is a nod to markets. Even a small shift in policy toward orthodoxy will unleash a boom. pic.twitter.com/kz4iSYBqC6— Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) August 31, 2022