Büyüme verisi sonrası dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi analizi! Patlama yapabilir

GSYH 2021'DE BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 43,6 ARTTI

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 43,6 artarak 7 trilyon 248 milyar 789 milyon lira oldu. Geçen yıl GSYH'de en yüksek payı yüzde 22,2 ile imalat sanayisi aldı. Bu sektörü, yüzde 13 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 8,8 ile ulaştırma ve depolama sektörleri izledi.