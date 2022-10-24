SON DAKİKA | Aile Bakanlığı açıkladı! Detaylar belli oldu: 300 bin TL’lik konut desteği

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında belediyeler ve illerdeki hayırseverlerle iş birliği içerisinde olacaklarını belirten Bakan Yanık, detayları şu şekilde paylaştı:

"Eşi vefat etmiş ve sosyal yardım faydalanıcısı kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata geçiriyoruz. Desteğimizi konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştireceğiz. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek. Bakanlık olarak konut başına 300 bin TL destek verirken, ihtiyaç duyulan kaynak belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacak. Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı vereceğiz."