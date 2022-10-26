Son dakika | İzmir Belediyesi’nin PKK’lı şefi Karayılan’ın yakın adamı çıktı! Görevi PKK’lılara kimlik ayarlamak

DİJİTAL MATERYALLERDE TERÖRİST GÖRÜNTÜLERİ

Demir'in dijital incelemelerinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve üst yönetiminde bulunan örgüt mensuplarının görüntülerinin olduğu tespit edilirken, aynı zamanda HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden ve müebbet hapis cezasına çarptırılan PKK'lı Sonay Bakar'ın da görüntüleri olduğu ortaya çıktı.

İHALE VE RUHSAT KARŞILIĞINI ÖRGÜTE AKTARDI

Gizli tanık Ulaş'ın Demir hakkında verdiği ifadesinde, KCK Türkiye Mali Yapılanması sorumlusuna bağlı olarak Mersin Akdeniz Belediyesi'nde örgütsel faaliyetlerde yer aldığını, bu kapsamda belediye tarafından imar, ihale ve ruhsatlar işlemleri karşılığında ilgili kişilerden örgüt adına vergilendirme adı altında aldığı paraları KCK Türkiye Maliyesine aktardığını anlattı. Ulaş gizli tanık, "2012 sonlarında hırsızlık, yolsuzluk suçlaması ile örgüt tarafından görevden alındı ve sonrasında örgütten ihraç edildi. Örgütsel çalışmalar yürüttüğü süreç içerisinde çok defalar legal ve illegal yollardan Kandil ve Gare alanına giderek maliye sorumluları ile görüşmeler yaptı. KCK Türkiye Maliye yapılanmasından ihraç edildikten sonraki süreçte yine legal ve illegal yollardan Gare alanına giderek bizzat Murat Karayılan ile görüşmeler yaptı. Murat Karayılan tarafından kendisine bizzat bağlı olarak çalışmalar yürüttüğünü, bu kapsamda büyük iş adamlarının vergilendirilmesi için görevlendirildiğini biliyorum. Halen KCK Türkiye Maliye yapılanması ve HPG Maliye yapılanmasından bağımsız olarak Karayılan'ın bizzat yönlendirmesi ile Türkiye'de vergilendirme faaliyetlerinde yer almaktadır. Örgüt adına tahsil ettiği paraların bir kısmını zimmetine geçirdiğini ve yakın akrabaları adına mal mülk satın aldığını duydum" dedi.