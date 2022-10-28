Rusya-Ukrayna savaşında Ankara’ya önemli bir görev daha! Çocukları Türkiye kurtaracak





Son dönemde çok önemli bir çalışma yürüttüklerine dikkat çeken Malkoç, "UNICEF, 1.5 ay kadar önce bize şunu teklif etti: Rusya'nın Ukrayna bölgesinde işgal ettiği topraklarda binlerce refakatsiz çocuk var. Bu çocukların, ailelerine ulaşması için bizden destek istedi. Çünkü Ukrayna ve Rusya ombudsmanlıklarıyla ilişkilerimizi biliyor" bilgisini paylaştı.