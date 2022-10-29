Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı TSK'ya iftira atmış ve ardından savcılık harekete geçerek, gözaltı kararı vermişti. Fincancı daha sonra çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderilmişti.

Oyuncu Burak Haktanır'dan ödülünü Fincancı'ya ithaf eden yönetmene tepki: O kadın TSK'ya iftira attı | Video

ALDIĞI ÖDÜLÜ TBB BAŞKANI'NA İTHAF ETTİ

Fincancı'nın attığı iftira gündemdeki yerini korurken bu kez Boğaziçi Film Festivali'nde tepki çeken bir olay yaşandı. Festivalde ödül alan yönetmen Özcan Alper konuşmasında, TTB Başkanı Fincancı'yı savundu. Aldığı ödülü Fincancı'ya ithaf eden Alper, "Şebnem Korur Fincancı, sadece barış dediği için maalesef linç kampanyasına maruz kaldı, umarım son olur, umarım cezaevinden çıkar, bu ödülü ona itfah ediyorum." dedi.

"ANLAMADIĞINIZ KONULARA GİRMEYİN"

Salondakiler alkışlarla yönetmen Özcan Alper'e destek verirken oyuncu Burak Haktanır, durumu tepki gösterdi. Burak Haktanır, ödül salonunda "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor." diye bağırdı.

Oyuncu Burak Haktanır

Sahnede bulunan diğer bir oyuncu Selcen Ergün, "Çok eril bir dil kullanıyorsunuz. Neyden bahsedildiğini bile anlamadım" diye çıkışırken Burak Haktanır da "Anlamadığınız konulara girmeyin o zaman" diyerek yanıt verdi.

Yaşanan skandal olayın ardından oyuncu Burak Haktanır, salonu terk etti.