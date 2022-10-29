Video Haber Oyuncu Burak Haktanır'dan ödülünü Fincancı'ya ithaf eden yönetmene tepki: O kadın TSK'ya iftira attı | Video
Oyuncu Burak Haktanır'dan ödülünü Fincancı'ya ithaf eden yönetmene tepki: O kadın TSK'ya iftira attı | Video

Oyuncu Burak Haktanır'dan ödülünü Fincancı'ya ithaf eden yönetmene tepki: O kadın TSK'ya iftira attı | Video

29.10.2022 | 21:58

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Boğaziçi Film Festivali'nde yönetmen Özcan Alper, adlığı ödülü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etti. Salonun büyük çoğunluğu yönetmen Alper'i alkışlarken oyuncu Burak Haktanır "O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

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