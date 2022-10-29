Oyuncu Burak Haktanır'dan ödülünü Fincancı'ya ithaf eden yönetmene tepki: O kadın TSK'ya iftira attı | Video
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Boğaziçi Film Festivali'nde yönetmen Özcan Alper, adlığı ödülü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etti. Salonun büyük çoğunluğu yönetmen Alper'i alkışlarken oyuncu Burak Haktanır "O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.