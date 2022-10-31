Bakan Akar, sanatçı Burak Haktanır’ı kabul edecek

Milli Savunma Bakanı Akar, Boğaziçi Film Festivali'nde, 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına gösterdiği duruştan dolayı Burak Haktanır ile bir araya gelecek.



AKAR KABUL EDECEK



Boğazici Film Festivali ödül töreninde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincacı'nın, yönetmen Özcan Alper tarafından masum gösterilmeye çalışılmasına tepki gösteren ve 'o kadın TSK'ya iftira attı' sözleriyle gerçeği haykıran sanatçı Burak Haktanır'ı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kabul edecek.





SABAH'A KONUŞMUŞTU



Ödül töreninde yaşananlar sonrası SABAH'a konuşan Haktanır, "Boğaziçi Film Festival'nin kapanış töreniydi. Ödül törenleri ne yazık ki mevcut siyasal iktidara laf sokma, devletin rejmine söz söyleme, şov yapma etkinliklerine dönüşmüş durumda İstisnasız hemen hemen hepsinde benzer şeyleri görüyoruz. Program 2 saatten fazla sürdü. Olay son 15 dakikasında oldu. Ve şaşırmıştım, kimse taşkınlık yapmamıştı. Ara ara taşkınlık yapanlar vardı ama tolere edilebilir şeylerdi. Fakat yönetmen Özcan Alper'in bütün salonun gözünün içine baka baka, kameraların önünde, milleti enayi yerine koyara, 'Sırf barış dediği için şuan hapiste olan' cümlesini kurunca ben tepki gösterdim. Allah'tan korkun, bu kadın sırf barış dediği için mi içeride? Bizleri aptal mı zannediyorsunuz? İşin kahredici kısmı salondan büyük bir destek alması oldu. Dedim ki, o kadın TSK'ya iftira attı. Attığı iftiradan dolayı hapiste. Duyduğu halde tekrarlatıyor. İşine gelmiyor. Sunucu onlardan yana tavır koyarak, onların lehine yatıştırmaya çalıştı."

Oyuncu Burak Haktanır'dan sert tepki! ‘Film festivalleri devlete laf sokma yerine dönüştü!’ Burak Haktanır Sabah'a konuştu! Film festivalleri şov yapma etkinliklerine dönüştü Oyuncu Burak Haktanır'dan ödülünü Fincancı'ya ithaf eden yönetmene tepki: O kadın TSK'ya iftira attı