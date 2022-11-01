Son dakika: CHP’li belediyelerden mıcırlı vurgun! Kuşadası’ndaki yolsuzluk Didim’e de sıçradı





İhalede tek geçerli teklifi Zana ve Turan Bağı kardeşlerin şirketi ZTB şirketi verdi. ZTB İnşaat, ihaleyi 5 milyon 670 bin liraya kazandı. Ardından belediye ile firma arasında 3 Şubat 2022'de sözleşme imzalandı. Sözleşmede de firmanın malzemeleri 3 Şubat 2022 ile 30 Aralık 2022 arasındaki tarihlerde vereceği belirtildi.