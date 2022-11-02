Başkan Erdoğan Togg direksiyonunda! İlk kez atv ve A Haber ekranlarında yayınlandı

"160'A KADAR ÇIKMIŞTIM, HİÇ HİSSETMİYORSUN"

Erdoğan şunları ekledi: Araç bulunduğu noktada, birilerini şımartmayalım da, olduğu yerde dönüyor. Hiç döndüğünün farkında değilsin ama o denli huzurlu o denli rahat bir araç. Hatta hanım bu duruma şaşırdı. Aşırı süratlı gitmedik ama ben 160'a kadar çıkmıştım. Hiç hissetmiyorsun. Ya Honda ya da Hyundai'den bir beyin daha aldılar, 2 beyin tümüyle Togg'a kumanda ediyor. Ellerine sağlık. Birimler arttıkça, eleman sayısı da artacak. Buradan 4,8 saniyede 0/100 kilometreye ulaşabiliyor, o kadar seri.

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FİYATI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Fiyatını sormaya başladılar. Biz de diyoruz ki aceleci olmayalım. Gemlik'te net bir cevap vermiştim. Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Piyasaya çıktığı anda kendi sınıfındaki araçlarla fiyat anlamında rekabet edebilecek. Buradaki babayiğitler sıradan masada oturan adamlar değiller, hepsi ülkenin sivrilmiş, saygın iş adamları. Oturacağız ve değerlendirmesini yapacağız. Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp adımımızı atacağız.