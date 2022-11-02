Başkan Erdoğan Togg direksiyonunda! İlk kez atv ve A Haber ekranlarında yayınlandı

Türk halkı artık yerli otomobili Togg'a binmek için günler sayıyor. Öte yandan atv ve Ahaber ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togg ile ilgili de kritik detaylar paylaştı. Başkan Erdoğan'ın Togg direksiyonunda olduğu yeni görüntüler de ilk kez bu canlı yayında ekranlara geldi.
GÖRKEMLİ AÇILIŞLA HİZMETE GİRDİ
Türkiye'nin yeni gururu yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki üssü tarihi bir açılışla hizmete girdi. Yapılan görkemli törende Başkan Erdoğan TOGG'un direksiyonuna geçerek konuşma yapacağı alana geldi.
Başkan Erdoğan'ın TOGG kullanırken çekilen yeni görüntüler ilk kez atv ve A Haber ekranlarında yayınlandı.
BAŞKAN ERDOĞAN O ANLARI ANLATTI
Başkan Erdoğan o anları gülümseyerek izlerken, o gün yaşananları anlattı. Başkan Erdoğan "Togg'daki tüm işçilerle, mühendislerle resim çektirdik. Ardından fabrikayı gezdik. Fabrikada her şey robotik. Tüm kaynak sistemleri robotik işlemlerle yapılıyor." ifadelerini kullandı.
"160'A KADAR ÇIKMIŞTIM, HİÇ HİSSETMİYORSUN"
Erdoğan şunları ekledi: Araç bulunduğu noktada, birilerini şımartmayalım da, olduğu yerde dönüyor. Hiç döndüğünün farkında değilsin ama o denli huzurlu o denli rahat bir araç. Hatta hanım bu duruma şaşırdı. Aşırı süratlı gitmedik ama ben 160'a kadar çıkmıştım. Hiç hissetmiyorsun. Ya Honda ya da Hyundai'den bir beyin daha aldılar, 2 beyin tümüyle Togg'a kumanda ediyor. Ellerine sağlık. Birimler arttıkça, eleman sayısı da artacak. Buradan 4,8 saniyede 0/100 kilometreye ulaşabiliyor, o kadar seri.
Son Dakika: Başkan Erdoğan TOGG'un direksiyonunda! O görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı | Video
FİYATI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Fiyatını sormaya başladılar. Biz de diyoruz ki aceleci olmayalım. Gemlik'te net bir cevap vermiştim. Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Piyasaya çıktığı anda kendi sınıfındaki araçlarla fiyat anlamında rekabet edebilecek. Buradaki babayiğitler sıradan masada oturan adamlar değiller, hepsi ülkenin sivrilmiş, saygın iş adamları. Oturacağız ve değerlendirmesini yapacağız. Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp adımımızı atacağız.
TOGG ÖTV İNDİRİMİ: A'DAN Z'YE KONUŞACAĞIZ
(ÖTV indirimi) A'dan Z'ye her şeyini o zaman konuşacağız. Bir elektrikli araç var önümüzde, bunu teşvik etmek ve halkımıza sevdirmek bizim için önemli bir maharet olacak. 2022'nin temmuz ayıyla birlikte zaten ÖTV indirimi yapılmıştı. Yeni vergi düzenlemesiyle 160 kilovatı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Bunların hepsini planlayarak yolumuza devam ediyoruz.