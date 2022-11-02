İstanbul’da eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ’lı terörist yakalandı

10 FARKLI ADRESE OPERASYON

TEM ekiplerince yapılan çalışmalarda daha önce örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan bazı şüphelilerin İstanbul'da yaşadıkları belirlendi. TEM polisi, şüphelilerin yakalanması için dün sabah saat 06.30'da Avcılar Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Sultanbeyli, Fatih ve Sultangazi'de 10 farklı adrese operasyon düzenledi.



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