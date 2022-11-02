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Giriş Tarihi: 2.11.2022 09:40 Son Güncelleme: 2.11.2022 09:49

İstanbul'da eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ'lı terörist yakalandı

DHA
İstanbul’da eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ’lı terörist yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 10 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerinin tespit edilmesi ve yakalanması için cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'daki DEAŞ üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

10 FARKLI ADRESE OPERASYON

TEM ekiplerince yapılan çalışmalarda daha önce örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan bazı şüphelilerin İstanbul'da yaşadıkları belirlendi. TEM polisi, şüphelilerin yakalanması için dün sabah saat 06.30'da Avcılar Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Sultanbeyli, Fatih ve Sultangazi'de 10 farklı adrese operasyon düzenledi.

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 6 gözaltı | Video

6 GÖZALTI

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin DEAŞ için çatışmalara katıldıkları, son dönemde Türkiye'ye gelerek burada eylem hazırlığında oldukları belirtildi. İstanbul'da da örgüt adına çalışmalarına devam ettikleri belirlenen 6 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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İstanbul'da eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ'lı terörist yakalandı
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