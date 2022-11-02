Video Yaşam İstanbul’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı | Video
İstanbul’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı | Video

İstanbul’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı | Video

02.11.2022 | 09:40

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İstanbul’da aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla aranan 6 şüpheli yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimi, Suriye ve Irak gibi yakın coğrafyadaki çatışmalı ülkelerde faaliyet gösteren radikal örgütlerden DEAŞ'la irtibatlı kişileri yakın takibe aldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde geçmişte söz konusu örgüt saflarında yer aldığı ileri sürülen ve son süreçte Türkiye'ye yönelik eylemler yapılabileceği göz önünde bulundurulan şüphelilerin İstanbul'da illegal faaliyetlerini sürdürdükleri saptandı. TEM Şube Müdürlüğü Radikal Örgütler Masası, kaldıkları yerler tek tek tespit edilen örgüt bağlantılı şüphelilerin yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurup soruşturma izni istedi.

Savcılık talimatıyla harekete geçen terör polisi, dün sabah saatlerinde Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Sultanbeyli, Fatih ve Sultangazi ilçelerindeki 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu baskınlarda toplam 6 DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

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