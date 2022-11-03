Atatürk anıtına baltayla saldıran şahıs gözaltına alındı

Atatürk anıtınının kaidesine saldırı olayı Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesiştiği noktadaki Atatürk Anıtı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. M.H.T. isimli şahıs bağırıp çağırarak elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi.

Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T. bölgeden uzaklaşmadan vatandaşlarında yardımı ile bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Atatürk anıtına yapılan saldırı ile ilgili Avcılar Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Atatürk Anıtı'na zarar veren M.H.T. adlı şüpheli şahıs, olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

Polis tarafından gözaltına alınan M.H.T. isimli şahısın saldırı gerekçesinin öğrenilmesi için ifadesinin alındığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.