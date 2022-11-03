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Giriş Tarihi: 3.11.2022 11:31

Atatürk anıtına baltayla saldıran şahıs gözaltına alındı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Atatürk anıtına baltayla saldıran şahıs gözaltına alındı

İstanbul Avcılar'da Atatürk Anıtı'nın kaidesine M.H.T.  (27) isimli şahıs baltayla saldırdı. Saldırıdan sonra baltayı anıta fırlatan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Avcılar Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

Atatürk anıtınının kaidesine saldırı olayı Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesiştiği noktadaki Atatürk Anıtı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. M.H.T. isimli şahıs bağırıp çağırarak elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi.

Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T. bölgeden uzaklaşmadan vatandaşlarında yardımı ile bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Atatürk anıtına yapılan saldırı ile ilgili Avcılar Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Atatürk Anıtı'na zarar veren M.H.T. adlı şüpheli şahıs, olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

Polis tarafından gözaltına alınan M.H.T. isimli şahısın saldırı gerekçesinin öğrenilmesi için ifadesinin alındığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Atatürk anıtına baltayla saldıran şahıs gözaltına alındı
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