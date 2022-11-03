SON DAKİKA | NATO Sekreteri Stoltenberg: Türkiye dünya gıda krizini önledi!

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu tahıl anlaşmasıyla ilgili "20 gün sonra tekrar yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine değinen Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin Madrid Mutabakatı'na bağlılıklarını teyit ettiklerini bildirdi.
TÜRKİYE DÜNYA GIDA KRİZİNİ ÖNLEDİ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğunu söyledi. Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın tahıl krizi konusunda devreye girmesiyle ilgili "Türkiye dünya gıda krizini önledi" dedi. Stoltenberg, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadele konusunda, Türkiye'nin endişelerini gidereceğini söyledi.