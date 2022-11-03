SON DAKİKA | NATO Sekreteri Stoltenberg: Türkiye dünya gıda krizini önledi!

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu tahıl anlaşmasıyla ilgili "20 gün sonra tekrar yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine değinen Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin Madrid Mutabakatı'na bağlılıklarını teyit ettiklerini bildirdi.