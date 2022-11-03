NATO Sekreteri Stoltenberg: Türkiye dünya gıda krizini önledi | Video

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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuştu.