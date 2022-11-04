Son dakika: Aryen Turan hakkında tepki çeken karar! TSK’ya kimyasal silah iftirası atmıştı

KOŞULSUZ SERBEST BIRAKILMAK İSTEDİ

Turan, mahkemede ki ifadesinde; "Ben tutuklama koşulları olmadığı için adli kontrol koşullarında olmadığımı düşünüyorum. Koşulsuz serbest bırakılmak istiyorum" dedi.

TEPKİ ÇEKEN KARAR

Mahkeme; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Adli Kontrol Şartı verilmesi yönündeki talebin kabulüne karar vererek, Turan'ın haftanın iki günü ikametine en yakın Jandarma veya Emniyet karakoluna giderek imza atması şartıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca; şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.