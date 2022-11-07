A Haber’den Yerel Yönetimler Zirvesi

A Haber'in düzenlediği "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ile başlayacak. "21. Yüzyıl Belediyeciliği ve Yerel Yönetimler" paneline Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı- TBB Başkanı Fatma Şahin, Mamak Belediye Başkanı -ABB AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Esenler Belediye Başkanı-İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu katılacak. "Geleceğin Belediyeciliğinde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri" konulu panelde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konuşmacılar arasında yer alacak. "Yerel Yönetimlerde Spor" konulu panelin konuşmacıları, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin. "Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve Inovatif Uygulamalar" konulu pane,l Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı ağırlayacak. "Sosyal Belediyecilikte Turizm ve Gastronomi" konulu panelin konuşmacıları Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan olacak. "Yenilenen ve Büyüyen Şehirler" konulu panelde Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan konuşacak.