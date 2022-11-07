SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı’nın mimarı 85 milyonun tamamıdır

BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAY EĞİTİME

Hazırladığımız bütçelerde her zaman en büyük payı eğitim ve öğretime ayırdık. Eğitime yer açmadıktan sonra o ülkede gençleri yetiştiremezsiniz. Eğitim bütçemizi yıllık 7,5 milyardan aldık geçtiğimiz sene 304 milyar liraya çıkardık. Bunların hepsi icraatla oldu. 2023'te 651 milyar lira eğitime bütçe ayırdık.

Toplam 750 bin yeni atamayla öğretmen sayımızı 1 milyonun üzerine çıkararak OECD ortalamasını yakaladık. Ders kitaplarından yardımcı kaynaklara eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Evlatlarımızın yeteneklerini keşfetmeyi amaçlayan özgürlükçü bir rol izledik. Tüm kademelerde engelleri kaldırdık. Okul öncesi eğitime yönelik yatırımlarımızla 5 yaş okullaşma oranı yüzde 97'ye çıktı. Bizden önce yüzde 39 olan ortaöğretim kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenme süreçlerine katkı sunuyoruz. Kadınlarımızın meslek eğitim kurslarına ilgisinden son derece memnunuz.

AĞRI'DA 7 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Ağrı'da meydana gelen kazada 7 vatandaşımız hayatını kaybetti.