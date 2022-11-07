Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan '2000 Köy Yaşam Merkezi' Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında "Meclis'te ve Kabine'deki arkadaşlarımızla Türkiye Yüzylı'nı adım adım inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı 85 milyonun tamamıdır. Bu program ülkemizin tamamının eseri olacaktır. Dün Avrupa'nın hasta adamı olarak görülen bir milleti nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak, önümüze çıkan engelleri nasıl birlik içinde aştıysak, Türkiye'yi nasıl dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiysek Türkiye Yüzyılı'nı da bugün beraber hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.