Emine Erdoğan temizlik alışkanlığına dikkat çekti: Toplum sağlığının korunmasında önemli bir rol oynuyor

Bu anlamda okulların, çağdaş sağlık anlayışının önemli bir paydaşı olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın tecrübe ettiği en büyük salgınlardan biri olan Kovid-19 salgını, temizlik farkındalığının hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bağışıklık sistemi, enfeksiyon, bulaşıcı hastalıklar gibi birçok başlık hayatımızın ana gündemi haline geldi. Ve bu büyük felaketle mücadelede, temizliğin, birçok hastalık için en önemli önleyici tedbir olduğunu hep birlikte tecrübe ettik. Şu bir gerçek ki çocuklar, okul ortamında birçok kişiyle etkileşime giriyorlar. Bilhassa küçük çocuklar, olgunlaşmamış bağışıklık sistemleri nedeniyle enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasızlar. Bir araştırmaya göre, bulaşıcı hastalıklar her yıl tüm dünyada öğrencilerin önemli sayıda gün okula devamsızlığına neden oluyor. Oysa çok basit gibi görünen el yıkama alışkanlığı bile okula devamsızlığı yüzde 54 oranında azaltıyor. Dolayısıyla temizlik bilincinin, çocuklarımızın akademik başarısında doğrudan etkisi olduğu bir gerçek. Bunun ötesinde, temizliğin bir alışkanlık haline gelmesi, sadece öğrencinin değil büyük resimde toplum sağlığının korunmasında da önemli bir rol oynuyor. Yaşam kalitesi herkes için yükselirken daha sağlıklı nesiller yetişiyor. Hem kişisel hem de genel temizlik konusunda dikkatli insanların gündelik pratikleri, birçok hastalığı kendiliğinden önlüyor. İşte, 'Temiz Yarınlar Okullardan Başlar' kampanyası da bu gerçekler ışığında düzenlendi. Bu kampanyanın bilhassa temizlik kültürü adına önemli bir kazanım olacağına inanıyorum."

"TEMİZLİK, GÜNDELİK VE ALELADE BİR PRATİKTEN ZİYADE İNANCIMIZIN ÖZÜNÜ OLUŞTURAN BİR YAŞAM PRENSİBİDİR"

Emine Erdoğan, "Bizler için temizlik, gündelik ve alelade bir pratikten ziyade, inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir. Temizlik doğrudan imanla ilişkilidir. Dolayısıyla temizlik önce manevi dünyamızda başlar ve oradan dış dünyamıza tezahür eder." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışın, beden temizliğinden evlerin ve çevrenin temizliğine kadar hayatın her alanını etkilediğinin altını çizen Emine Erdoğan, "Medeniyetimizin şehir kültürü de bu anlayış etrafında şekillenmiştir. Çeşmelerle, hamamlarla ve tertemiz sokaklarla donatılmış şehirler kurulmuştur. Hatta dünyanın en mükemmel çevre nizamnamesi de yine büyük ve zarif medeniyetimizin eseri olmuştur. Böyle köklü ve derin anlamlarla yüklü bir medeniyet mirasımız olduğu için gerçekten çok şanslıyız. Bu kampanyanın, çocuklarımıza bu önemli tarihi aktarabileceğimiz güzel bir vesile olacağını düşünüyorum. Gelin hem çocuklarımızda temizlik kültürünü pekiştirelim hem de temizliğin medeniyet bağlamını gösterelim." diye konuştu.

Bu konuda en önemli görevin öğretmenlere düştüğünü vurgulayan Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki erken yaşlarda kazandıracağınız bu bilinç, onlar için ömürlük bir pusula olacaktır. Hayata ve içinde yaşadıkları dünyaya çok daha farklı bir pencereden bakacaklardır." diye konuştu.

Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına, öğretmenlere, eğitim camiasına ve programda emeği geçenlere şükranlarını sundu, projeye destek veren OPET yetkililerine teşekkür etti.