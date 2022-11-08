Emine Erdoğan: “Bizim için temizlik inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir” | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Bizim için temizlik gündelikle alelade bir pratikten ziyade inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir. Temizlik doğrudan imanla ilişkilidir. Dolayısıyla temizlik, önce manevi dünyamızla başlar ve oradan dış dünyamıza tezahür eder” dedi.