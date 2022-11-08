SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın TOGG fabrikasında inceleme yaptığı yeni görüntüler paylaşıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Ekim'de yerli otomobil TOGG'un fabrikasını gezdiği anlar paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un fabrikasında üretim tesislerinin olmadığını iddia eden muhalif isimlere göndermede bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim'de ışınlanma teknolojisiyle Togg'un üretiminin yapıldığı İtalya'daki fabrikaya gidip Gemlik'e geri geldi." dedi.

VARANK, BAŞKAN ERDOĞAN'IN TOGG FABRİKASINI GEZDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de TOGG'un fabrikasını açtı. İlk yerli otomobil Gemlik'teki fabrikada banttan indi. Başkan Erdoğan'ın o gün fabrikayı gezsdiği anlar Bakan Mustafa Varank tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

MUHALEFETE GÖNDERME

Varank, TOGG'un yurt dışında üretildiğini, Gemlik fabrikasında üretim olmadığını öne sürenlere tepki gösterdi. Varank paylaşımında, "Bir kaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim'de ışınlanma teknolojisiyle Togg'un üretiminin yapıldığı İtalya'daki fabrikaya gidip Gemlik'e geri geldi. İşte o görüntüler…" ifadelerini kullandı.