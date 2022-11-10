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Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:50 Son Güncelleme: 10.11.2022 14:21

CHP’li Engin Özkoç Başkan Erdoğan’a tazminat ödeyecek

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
CHP’li Engin Özkoç Başkan Erdoğan’a tazminat ödeyecek

CHP Milletvekili Engin Özkoç hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a 30 bin TL manevi tazminat ödeyecek.

CHP Milletvekili Engin Özkoç hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 30 bin TL manevi tazminat ödeyecek.

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, partisinin Kocaeli İl Danışma Toplantısında yaptığı konuşmasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik terör örgütleriyle beraber hareket etmek, FETÖ'yü beslemekle, FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün arkasında durmakla, bu ülkenin genel kurmay başkanını hücreye atmakla itham etti.

Söz konusu konuşmanın ardından Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Özkoç hakkında Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tazminat davası açtı. Mahkeme Özkoç'un ifadelerine ilişkin Başkan Erdoğan'a 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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CHP’li Engin Özkoç Başkan Erdoğan’a tazminat ödeyecek
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