Şirin Payzın’dan skandal sözlerine Bakan Soylu’dan sert tepki: Kana susamış vampirler...

ANINDA GERİ VİTES

Payzın, tartışılan sözlerinin ardından anında çark etti ve RTÜK'e seslenerek şunları söyledi:

"Yanlış anlaşılmasın cezaevi olarak içeride demedim, davanın içinde bulur anlamında söyledim. RTÜK'e buradan düzeltmemi verelim sonradan ne kastettim diye hemen önüme konulmasın. Bağımsız yargı herkese lazım. Hukuk Soylu'ya da lazım. Yanlış anlaşılmasın."

Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın'dan skandal ifadeler "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz..."