Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın'dan skandal ifadeler "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz..."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
01:32
Yurtta kalan öğrencilerden Ata’ya saygı koreografisi | Video 10.11.2022 | 12:17
04:14
75 yaşındaki ayakkabı boyacısı Atasını gözyaşları içinde andı | Video 10.11.2022 | 11:51
00:49
Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu | Video 10.11.2022 | 11:46
00:27
Adana’da başıboş maymun bulundu | Video 10.11.2022 | 11:45
01:48
Sultangazi'de tartıştığı karısını bacağından bıçakladı | Video 10.11.2022 | 11:31
00:15
İstanbul Sancaktepe'de yasa dışı kumar operasyonu | Video 10.11.2022 | 11:35
10:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Kasım 2022 Perşembe atv izle! | Video 10.11.2022 | 11:23
00:59
Mersin'de suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı | Video 10.11.2022 | 10:26
09:20
01:38
02:04
01:57
01:19
Son Dakika: Bitlis Van gölü'nde 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 10.11.2022 | 09:14
02:28
Beyaza bürünen 'Klaskur Yaylası' gün batımında böyle görüntülendi | Video 10.11.2022 | 09:00
06:48
02:14
Çekmeköy'de alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı: 1 yaralı 10.11.2022 | 08:26
00:23
Avokado bahçesine giren domuz sürüsü kamerada | Video 09.11.2022 | 18:20
02:45
Film gibi seyahat: Rus turistler 'Madrid' yerine 'Mardin'e indi | Video 09.11.2022 | 15:54
01:45
Arnavutköy’de sakar hırsızlar kamerada | Video 09.11.2022 | 15:54
CHP yandaşı Şirin Payzın, Halk TV'de moderatörlüğünü yaptığı programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik skandal ifadeler kullandı. Payzın bir konuşma üzerine Bakan Soylu'ya yönelik, "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir, ya da cezalandırılmış şekilde" dedi.