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Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın'dan skandal ifadeler

Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın'dan skandal ifadeler "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz..."

10.11.2022 | 13:37

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Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın’dan skandal ifadeler Bir anda Süleyman Soylu’yu içeride görme ihtimalimiz... 01:40
Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın'dan skandal ifadeler "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz..." 10.11.2022 | 13:37
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CHP yandaşı Şirin Payzın, Halk TV'de moderatörlüğünü yaptığı programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik skandal ifadeler kullandı. Payzın bir konuşma üzerine Bakan Soylu'ya yönelik, "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir, ya da cezalandırılmış şekilde" dedi.

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