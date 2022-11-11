Gabar’da 22 köy dönüşe hazırlanıyor

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda terörden temizlenen Gabar Dağı bölgesinde 22 köye dönüş yapılması için, yol ve altyapı çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Osman Bilgin, "Gabar'da 22 köy daha önce boşaltılmıştı. Bu köylerin hiçbirinde Cumhuriyet tarihinde hiç yol yapılmamıştı. Tamamının yollarını yapıyoruz. Buradaki toplam yol uzunluğu 180 kilometre. Burada beton yol yapıyoruz. Gabar'ın tamamında ve oradaki 22 köyümüzün tamamında vatandaşımız köylerine dönebilirler" dedi. Bilgin, il genelinde 300 kilometre sıcak asfalt ve stabilize yol çalışmasını bu sene tamamlayacaklarını söyledi. Bilgin, köylerin su, elektrik altyapısını hazır hale getirdiklerini dile getirdi.