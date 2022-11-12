Bazı telefonlara neden Deprem Anı Ülke Tatbikatı mesajı gelmedi? AFAD Başkanı açıkladı

BAZI TELEFONLARA NEDEN MESAJ GELMEDİ?

Öte yandan bazı vatandaşlar telefonlarına uyarı mesajı gelmediği yönünde paylaşımlarda bulundu. Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, 81 ilde ve KKTC'de saat 18.57'de gerçekleştirilen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı'nda bazı telefonlara uyarı bildirimi gitmemesinin nedenini açıklığa kavuşturdu.