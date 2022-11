İzmir’de 11 yıllık işkence! Soyer yapmadı, Kılıçdaroğlu mağdurları azarladı

HESABINI KİM VERECEK?'

Verilen sözlerin, üzerinden 13 ay geçmesine rağmen yerine getirilmediğini, mahallenin bir kısmının yıkılıp diğer kısmının ise bırakılmasıyla ikiye bölündüğünü dile getiren Uslu, "Örnek proje" diye yola çıktığınız işi neden bitirmek için somut adımlar atıp, bitirmiyorsunuz? Geçen hafta İzmir'de tekrar bir deprem oldu. Bu deprem gerçeği ortadayken İzmir Büyükşehir Belediyesi neden halen bekliyor? Allah korusun, ciddiye alınmanız için yıkıcı bir depremde birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Böyle bir şey olursa bunun hesabını kim verecek?" diye konuştu.

'BİZLERİ DAHA FAZLA MAĞDUR ETMEYİN'

Kentsel dönüşümde yaşanan sorun nedeniyle Bakan Kurum'a çağrıda bulunan Uslu, "Uzundere'nin bitirilemeyen, kangren olan bu dönüşümü için lütfen yetkiniz dahilinde konuya el atın. Bizleri burada daha fazla mağdur etmeyin. Devletimizden beklentimiz, budur. İzmir'de hem iktidar hem ana muhalefet partisi, her gün basın açıklamaları yaparak, kentsel dönüşümü gündemlerine almalıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümün iyi gittiğini ve de yapıldığını söylüyor. Uzundere'de bizim yaşadığımız korku ve eziyet nedir? Her depremde can korkusu yaşadığımızı daha kaç kere söyleyelim? Yetkililere sesleniyoruz; Uzundere'ye gelsinler. 11 yıldır onlara göre devam eden ama bir türlü bitmeyen dönüşüme yerinde baksınlar. Uzundere'de kentsel dönüşüm bekleyenler olarak 'Artık sesimizi duyun ve yaşadığımız sıkıntıya çare olun' diyoruz. Bizleri her deprem sonrası siyaset malzemesi yapmayın. Eğer bir şey yapacaksanız, burada bir türlü bitmeyen dönüşümü tamamlayın" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise yaptığı yazılı açıklamada kent genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı şekilde sürdüğünü 2023'ün ilk aylarında temel atılacağını öne sürdü.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir'de Uzundere ile Yurtoğlu mahallesi sakinlerinin 11 yıldır kentsel dönüşüm beklediklerini belirten Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu'nun basın açıklamasının ardından Büyükşehir Belediyesi'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "İzmir'in kentsel dönüşümü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İZBETON'u projelerde görevlendirmesiyle hız kazanmıştır. Bu kapsamda proje ihalelerine giren İZBETON, Karşıyaka Örnekköy 3. ve 4. Etap, Gaziemir Aktepe/Emrez 1. Etap ve Karabağlar Uzundere 3. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanlarında hızla çalışmaya başlamıştır. Uzundere 3. Etap'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON arasındaki protokolünün ardından inşaat sürecine geçilmiştir. Bölgedeki eski binaların tahliyeleri ve yıkımları tamamlanmıştır ve inşaat alanının çevre kapatma işlemleri yürütülmektedir. Güvenlik açısından uygulanan çevre kapatma işlemlerinin ardından ivedilikle temel hafriyat çalışmaları başlatılacaktır. Tüm bu fiziki çalışmalarla eş zamanlı olarak Uzundere 3. Etap için proje çalışmaları da devam etmektedir. Bu süreç tamamlandığında ruhsat işlemleri yapılacaktır. Hedefimiz, mart ayında 3. Etabın temelini atmaktır. İZBETON, diğer etaplarda olduğu gibi Uzundere'de de kötü ekonomik şartlara rağmen çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. İnşaat maliyetlerinin bu denli arttığı, yüksek enflasyonun her sektörü etkilediği günümüzde, İZBETON tüm kurumsal gücünü kullanarak faaliyetlerine kesintisiz devam etmektedir. İZBETON sorumluluğunda, 3 ilçede 4 kentsel dönüşüm etabında çalışmalar eş zamanlı devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 3 bin bağımsız bölüm inşa ediliyor."