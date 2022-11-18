Bombalı saldırı düzenleyen teröriste sahip çıkan HDP’li Paylan’a sert tepki: Devlete iftira atan şerefsizdir!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, gergin anlar yaşandı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Palyan, İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştiren teröriste sahip çıktı.
HDP TERÖRİSTE SAHİP ÇIKTI
Garo Paylan şu skandal ifadeleri kullandı; "Bir kadın var. Yüzü gözü morarmış. Belli ki işkence görmüş gözaltında. Orada bir ifadesi alınmış. Daha bu ifade alınmadan. İfadesini zaten Soylu açıkladı. İtiraf etti dedi. 'Ben istihbarat elemanıyım' dedi. Siz böyle bir istihbarat elemanı gördünüz mü hiç? Şaşkın bir genç kadın. Olayı yapıyor ve evine gidiyor. Evinde yakalanıyor.
DEVLETE İFTİRA ATAN ŞEREFSİZDİR
Bu sözlerin üzerine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Garo Paylan'ı yalan ve iftira ile suçladı.
Soylu, "Sen PKK'yı savunuyorsun, sen PKK'yı temizliyorsun, sen PYD'yi temizliyorsun. Sen sorgulayacaksan PKK'yı, terör örgütlerini sorgula. Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir. Yalan söylüyorsun. İftira ediyorsun. Seni oraya kim milletvekili yaptıysa onu sorgula" ifadelerini kullandı.
BİR TEPKİ DE ALİ MAHİR BAŞARIR'A
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın terörist Albashır ile telefonla konuştuğu öne sürülen MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'a ilişkin, "Bu iddialar başka bir muhalefet partisinin olsaydı suçsuz suçsuz linç edilmişti. Tutuklanmıştı. Bu algıyı yapıyorsunuz siz" sözlerine, "Sen TSK'ya satılmış diyen adamsın. Siz mahkeme basan eşkıyalarsınız" diyerek tepki gösterdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor. Komisyonda milletvekilleri bütçeye ilişkin görüşlerini bildirdiği esnada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır söz aldı. Başarır, "Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinden bahsediyoruz. Sınırımız ne hale geldi. Kim bu kadın (İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı yapan Ahlam Albashır), bu ülkeye geliyor? Tekstil fabrikasında iş buluyor. Yazışmaları, sosyal medyaları. Suçsuz yere insanlara algı yapılıyor.
Bakan Soylu'dan "Algı yapıyorsunuz" diyen CHP'li Başarır'a tepki | Video
Ben Şırnak ilçe başkanınız (Albashır ile telefonla konuştuğu öne sürülen MHP Güçlükonak İlçe Başkanı İlhan) suçlu demiyorum. Lütfen, şu muhalefetteki partilerin birinin ilçe başkanı telefon kaydı ve görüşmesi olsa panzerlerle, tanklarla o evi kırıp almıştınız. E-Devlet'teki mobil hat sorgulamayı herkes tek tuşla kullanabiliyor. Bu iddialar başka bir muhalefet partisinin olsaydı suçsuz suçsuz linç edilmişti. Tutuklanmıştı. Bu algıyı yapıyorsunuz siz" dedi.
Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başarır'ın sözünü keserek, "Sen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) satılık dedin. Senin ne olduğunu bilmiyor muyuz biz? Ne konuşuyorsun? Sen mahkeme basan eşkıyasın. Eşkıyasınız. Mahkeme basan eşkıyalarsınız. Senin ne mahkemeye ne de TSK'ya saygın var. Senin nasıl bir TSK düşmanı olduğun apaçık ortada" diyerek tepki gösterdi.