Bombalı saldırı düzenleyen teröriste sahip çıkan HDP’li Paylan’a sert tepki: Devlete iftira atan şerefsizdir!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, gergin anlar yaşandı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Palyan, İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştiren teröriste sahip çıktı.

HDP TERÖRİSTE SAHİP ÇIKTI

Garo Paylan şu skandal ifadeleri kullandı; "Bir kadın var. Yüzü gözü morarmış. Belli ki işkence görmüş gözaltında. Orada bir ifadesi alınmış. Daha bu ifade alınmadan. İfadesini zaten Soylu açıkladı. İtiraf etti dedi. 'Ben istihbarat elemanıyım' dedi. Siz böyle bir istihbarat elemanı gördünüz mü hiç? Şaşkın bir genç kadın. Olayı yapıyor ve evine gidiyor. Evinde yakalanıyor.