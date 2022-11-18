Bakan Soylu’dan “Algı yapıyorsunuz” diyen CHP’li Başarır’a tepki | Video

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın terörist Albashır ile telefonla konuştuğu öne sürülen MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan’a ilişkin, “Bu iddialar başka bir muhalefet partisinin olsaydı suçsuz suçsuz linç edilmişti. Tutuklanmıştı. Bu algıyı yapıyorsunuz siz” sözlerine, “Sen TSK’ya satılmış diyen adamsın. Siz mahkeme basan eşkıyalarsınız” diyerek tepki gösterdi.