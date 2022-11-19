Türkiye’nin en yüksek barajı su tutmaya başlıyor

Dünyaenerji kriziyle boğuşurken Türkiye, yenilenebilir enerji konusunda dev bir projeyi daha hayata geçiriyor. Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerine yapılan ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım'da su tutmaya başlayacak. Türkiye'nin prestij projelerinden biri olan ve 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmi bulunan Yusufeli Barajı, üretime geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye 4.1 milyar lira katkı sağlayacak.Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de sosyal medya hesabından Yusufeli Barajı ve HES projesinin videosunu "Dünyanın 5'inci en yüksek barajı, 2.5 milyon vatandaşımızın yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yusufeli Barajı açılıyor. Suyun gücü milletle buluşuyor" notuyla paylaştı.Temeli 26 Şubat 2013'te atılan barajın gövdesinin inşaatına 20 Haziran 2014'te başlandı. 10 Temmuz 2018'de başlayan gövde beton döküm işlemi ise 24 Haziran 2021'de tamamlandı. Tamamı milli sermayeyle, Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatında 4 bin kişi, gece gündüz demeden çalıştı. Dar bir vadi içinde ve engebeli arazi şartlarında gerçekleştirilen proje, 9 yılda tamamlandı.