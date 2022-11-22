Gazeteci Nur Batur'dan canlı yayında küstah sözler! "Türkiye korkuyla Kürdistan hayalini engellemeye çalışıyor"

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri teröre karşı yeni bir operasyon başlattı. Terör hedefleri havadan ve karadan müdahalelerle tek tek vuruluyor. Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında 184 terörist öldürülürken 89 hedef ise imha edildi.
TSK'nın bu operasyonları yurt dışında bazı odakları rahatsız ederken, yurt içinden de operasyona karşı çıkanlar oldu.
HALK TV'DE SKANDAL SÖZLER
Şirin Payzın'ın sunduğu "Mesele" programında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı ele alındı.
Gazeteci Nur Batur'dan Halk TV'de skandal sözler! "Türkiye büyük Kürdistan'ı önlemeye çalışıyor" | Video
"BÜYÜK KÜRDİSTAN HAYALİNİ ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Programda konuyla ilgili konuşan Gazeteci Nur Batur, TSK'nın yaptığı operasyonu şu skandal sözlerle eleştirdi: